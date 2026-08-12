Há um século, o sabor do doce de leite se confunde com a própria história da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Para celebrar esses 100 anos de tradição acadêmica e gastronômica, a instituição uniu forças com a Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) e o Laticínio Viçosa em a missão monumental de produzir 3.000 quilos da iguaria de uma só vez e conquistar o título de maior doce de leite do planeta.

A meta é superar o recorde atual, que pertence desde 2023 à cidade de Celaya, no México, com 2.886 quilos. Para garantir os 114 quilos de vantagem, o Laticínio Viçosa mobilizou a produção local, usando cerca de 7,5 mil litros de leite fresco vindos diretamente de produtores rurais da região, valorizando a economia da Zona da Mata.

Todo esse volume será preparado em um tacho gigante de aço inox, construído sob medida com 2 metros de diâmetro e 2 metros de altura.

Guinness World Records

De acordo com a Universidade Federal de Viçosa, a pesagem técnica no famoso gramado das Quatro Pilastras contará com auditoria presencial do RankBrasil. Em seguida, as provas e relatórios serão submetidos ao Guinness World Records para o reconhecimento internacional.

"É motivo de muita satisfação celebrar os 100 anos da UFV com uma iniciativa tão especial. Se já somos reconhecidos pelo melhor doce de leite do mundo, nada mais simbólico do que celebrar o centenário produzindo também o maior doce de leite do mundo", declarou o reitor da UFV, Demetrius David da Silva.

Distribuição gratuita

A comemoração não ficar restrita aos relatórios de pesagem. Após a validação do recorde, as três toneladas do doce serão divididas em potes individuais fornecidos pela organização e distribuídas gratuitamente ao público entre 10h e 15h.

A ideia da universidade é transformar o feito histórico em um momento marcante de afeto e sabor, reunindo alunos, professores, moradores e visitantes para celebrar o centenário da UFV da forma mais mineira possível.

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