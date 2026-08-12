Os moradores de Barbacena que precisam de atendimento nos olhos pelo SUS não vão precisar mais enfrentar viagens cansativas para Belo Horizonte, Juiz de Fora ou hospitais fora do estado.

A Secretaria Municipal de Saúde formalizou uma parceria com a Policlínica Municipal e o Hospital dos Olhos para ampliar a oferta de consultas especializadas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos na própria cidade.

A medida traz mais conforto, segurança e comodidade para os pacientes e seus familiares, em especial idosos e pessoas com mobilidade reduzida que antes precisavam madrugar em vans de transporte de saúde.

A iniciativa traz mais agilidade no atendimento, reduz o tempo de espera nas filas e diminui a necessidade do tratamento fora do domicílio.

Como agendar uma consulta?

Passe no Clínico Geral: Vá à Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro para uma avaliação. Leve seu RG, CPF e Cartão do SUS atualizado.

Pegue o Encaminhamento: Se necessário, o médico emitirá a guia para o especialista.

Aguarde a Regulação: A UBS inserirá seu pedido no sistema da SESAP. O agendamento é feito conforme a fila e a urgência do caso, e você será avisado assim que a data for marcada.

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