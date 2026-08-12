A GOL Linhas Aéreas ampliou sua rota entre o Aeroporto Regional da Zona da Mata/ Presidente Itamar Franco (IZA), em Minas, e o Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, ao passar a oferecer operações aos sábados.

Com essa nova frequência, a ligação entre a região e a capital paulista passa a ocorrer diariamente, somando sete frequências semanais de ida e volta.

Os voos são operados por aeronaves Boeing 737, que possuem capacidade para até 186 passageiros. Na programação diária, o voo vai decolar do Aeroporto de Congonhas às 12h15, com chegada prevista na Zona da Mata às 13h30. No sentido oposto, a partida do Aeroporto Presidente Itamar Franco ocorrerá às 14h10, pousando na capital paulista às 15h15.

Conectividade e turismo

A empresa afirma que a ampliação fortalece a conectividade aérea da região, facilitando o deslocamento de passageiros que viajam a trabalho ou a lazer.

Além de aproximar a Zona da Mata do principal centro econômico do país, a escala em Congonhas permite rápidas conexões da GOL para diversos destinos nacionais, como Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis.

A frequência diária é estratégica para impulsionar o turismo local, integrar cadeias produtivas e atrair novos investimentos para Minas Gerais.

As passagens para os voos diários já estão disponíveis nos canais de venda da companhia aérea e do programa Smiles.

Além dos voos da Gol, o Aeroporto Regional da Zona da Mata oferece ainda voos da Azul e da Latam.

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