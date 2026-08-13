No domingo dia 30 de agosto, acontece em Ponte Nova a 1ª Corrida e Caminhada de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher – "Corra por Elas". O evento integra as ações da campanha Agosto Lilás e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar.

Com concentração a partir das 8h na Praça de Palmeiras, a programação prevê aquecimento guiado, largada da corrida de 5 km às 9h e da caminhada de 3 km às 9h10. Ao final, às 10h, haverá entrega de troféus e apresentação musical.

São disponibilizadas 1.000 vagas para a corrida e vagas ilimitadas para a caminhada. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente na sede do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Ponte Nova, que fica na Avenida Caetano Marinho, nº 209, Centro.

- Link de inscrição para a corrida ou caminhada com direito a camisa.



- Link de inscrição para caminhada sem direito a camisa e sem cobrança de taxa.

Proteger a vida das mulheres

De acordo com a juíza coordenadora do Cejusc da Comarca de Ponte Nova, Dayse Mara Silveira Baltazar, será um momento de união, conscientização e mobilização social, reunindo homens, mulheres, famílias e amigos “em uma grande corrente de respeito, proteção e valorização da vida”:

“A mudança para uma sociedade mais segura, acolhedora e livre de violência começa com um passo. E o próximo pode ser o seu.”

A iniciativa é promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da Coordenadoria da Mulher , em parceria com a Prefeitura, Câmara Municipal e forças de segurança regionais.

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