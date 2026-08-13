A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais promove dia 21 de agosto, ações de atendimento e orientação jurídica gratuita para os moradores de Itaúna e região Centro-Oeste. A iniciativa busca garantir o acesso à Justiça e a defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A iniciativa acontece das 9h às 15h, na Praça Central da Comunidade Córrego do Soldado.

O que é o atendimento?

A Defensoria Pública oferece assistência jurídica integral e gratuita para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um advogado particular e taxas judiciais. Os cidadãos podem buscar atendimento para diversos tipos de demandas, como:

Direito de Família: Ações de pensão alimentícia, divórcio, guarda dos filhos, reconhecimento de paternidade e união estável.

Área Cível: Questões relativas a moradia, renegociação de dívidas, defesa do consumidor e indenizações.

Saúde: Pedidos para obtenção de medicamentos, exames, cirurgias e internações pelo SUS.

Defesa Criminal e Execução Penal: Acompanhamento de processos criminais e assistência a apenados.

Quem tem direito?

O serviço é voltado para pessoas e famílias de baixa renda, residentes no município e comarcas vinculadas.

Endereço: Rua Silva Jardim, nº 200 – Centro, Itaúna/MG.

Documentos necessários para levar no atendimento:

Documento oficial de identidade com foto (RG ou CNH);

CPF;

Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone);

Comprovante de renda (holerite, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho ou comprovante de benefício social, como Bolsa Família/BPC);

Documentos relacionados ao caso (certidões de nascimento/casamento, contratos, notas fiscais, boletim de ocorrência, receitas médicas, etc.).

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