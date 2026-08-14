Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (13), em Volta Grande, na Zona da Mata, com R$750 em notas falsas e equipamentos eletrônicos. Segundo a Polícia Federal, os dois são suspeitos de introduzir e colocar moeda falsa em circulação na região.

Segundo informações da Polícia Federal, uma comerciante desconfiou da autenticidade das cédulas usadas pelos suspeitos e acionou a Polícia Militar. Após a abordagem, o casal foi levado à Delegacia da PF em Juiz de Fora, onde foi formalizada a prisão em flagrante.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal. As investigações continuam para esclarecer a origem das cédulas e verificar a eventual participação de outras pessoas.

A Polícia Federal orienta comerciantes e consumidores a redobrarem a atenção durante transações e comunicarem às autoridades qualquer suspeita envolvendo dinheiro falsificado.

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