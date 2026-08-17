Um grave acidente marcou uma operação de fiscalização de trânsito na tarde deste domingo (16), no km 225 da BR-356, em Muriaé. Um motorista embriagado bateu contra uma motocicleta e atingiu uma viatura da Polícia Militar Rodoviária que estava estacionada fora da pista.

A ocorrência teve início durante a abordagem de rotina a um motociclista, que teve a documentação checada e liberada pelos agentes. No momento em que deixava o local de fiscalização, o condutor da moto foi atingido em cheio por um veículo Hyundai, dirigido por um homem.

Com a força do impacto, a motocicleta foi arremessada contra a viatura policial, causando danos materiais ao patrimônio público.

Vítimas e socorro

O motociclista atingido, identificado como um militar da reserva, sofreu lesões no corpo, mas foi socorrido consciente. Um dos policiais militares que atuavam na operação também foi atingido. Ele teve escoriações pelo corpo.

FOTO: PMRV -

Sinais de embriaguez e prisão

Dentro do carro do infrator, os policiais encontraram uma lata de cerveja. O condutor do Hyundai apresentava visíveis sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Apesar de ter se recusado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), ele recebeu voz de prisão em flagrante, com base na constatação dos agentes.