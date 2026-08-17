Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo (16), no km 24 da rodovia MG-448, em Santa Bárbara do Tugúrio. O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Prisma em uma colisão frontal.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Segundo relatos de testemunhas no local, o VW Gol transitava no sentido Barbacena quando foi surpreendido pelo GM Prisma, que trafegava na direção oposta e teria invadido a faixa contrária, provocando o impacto.

No GM Prisma estavam quatro ocupantes. Dois idosos, de 65 e 75 anos, não resistiram aos ferimentos e tiveram o óbito constatado no próprio local pela equipe médica do SAMU. Um homem de 30 anos foi socorrido com dores no tórax, enquanto o quarto ocupante do veículo sofreu múltiplas fraturas e precisou ser encaminhado diretamente para o bloco cirúrgico do Hospital Regional de Barbacena.

Já no VW Gol, os três ocupantes sofreram escoriações pelo corpo e também foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Regional de Barbacena.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e, após os trabalhos de praxe, liberou o tráfego. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.

FOTO: PMRV - Acidente fatal deixa dois mortos

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