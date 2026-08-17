Um grave acidente no km 615 da BR-116, na altura do Córrego dos Dornelas, em Orizânia, resultou na morte de um casal na noite do último sábado (15). As vítimas foram identificadas como o casal de cantores gospel Carlos Henrique Fialho Barbosa, de 43 anos, e Suzana Silveira Rodrigues, de 47 anos.

Segundo informações da PRF, as vítimas viajavam da cidade de Santa Margarida com destino a Divino, onde participariam de uma festividade religiosa. Durante o percurso, o automóvel em que estavam colidiu frontalmente com uma carreta.

No momento do impacto, chovia forte na região, o que pode ter prejudicado a visibilidade e as condições da pista.

Equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária responsável pelo trecho compareceram ao local para prestar atendimento, orientar o trânsito e realizar a sinalização da via.

A Perícia Técnica da Polícia Civil também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e investigar as causas exatas do acidente.

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