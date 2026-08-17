As Farmácias Municipais de Barbacena ficarão fechadas nesta sexta-feira (21) para a realização de inventário e implantação de um novo sistema de gestão de medicamentos. A medida afetará todas as unidades que fazem a dispensação de medicamentos no município.

O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (24), das 7h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pacientes que utilizam medicamentos de uso contínuo antecipem a retirada dos remédios até quinta-feira (20) para evitar interrupções nos tratamentos.

Os atendimentos de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento funcionarão normalmente durante o período.