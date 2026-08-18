O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça a prisão e a extradição de um homem de 60 anos condenado a 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável. O pedido de cooperação internacional foi necessário após a constatação de que o réu fugiu do país e está residindo no Japão.

Os crimes aconteceram entre 2008 e 2010 em Ipatinga, no Vale do Aço. Na época, o acusado namorava a avó da vítima, então com apenas 4 a 5 anos, e aproveitava os momentos a sós na convivência familiar para cometer os abusos.

O caso foi denunciado à Polícia Civil anos depois, quando a vítima compreendeu o que havia sofrido e relatou o crime à mãe.

A condenação de 20 anos de prisão já transitou em julgado, isso significa que não cabe mais recurso.

Para garantir o cumprimento da pena, o promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro acionou o Ministério da Justiça, o Itamaraty e a Polícia Federal para atuar junto às autoridades japonesas na localização, prisão e entrega do foragido ao Brasil.

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