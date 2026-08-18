A cidade de Ubá ampliou a faixa etária para a vacinação contra a dengue. Com a medida, pessoas de 4 a 59 anos de idade já podem procurar as unidades de saúde para receber a dose, visando reforçar a proteção da população contra a doença.

A imunização é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município que contam com sala de vacina ativa, enquanto durarem os estoques. A aplicação das doses acompanhará a disponibilidade do imunizante em cada local de atendimento.

Para se vacinar, os moradores devem verificar previamente o horário de funcionamento da sala de vacina da UBS mais próxima de sua residência. No momento do atendimento, é obrigatória a apresentação do cartão de vacina e do CPF ou Cartão do SUS.

Combate ao Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a ampliação do público-alvo integra as ações estratégicas do município no combate e prevenção à dengue. No entanto, a pasta alerta que a vacina é uma medida complementar e não substitui os cuidados diários para conter a proliferação do Aedes aegypti.

A orientação principal continua sendo a eliminação diária de recipientes que possam acumular água parada e servir de criadouro para o mosquito transmissor. A população é incentivada a aproveitar a oportunidade de imunização e manter a atenção redobrada no ambiente doméstico.

Tags:

Dengue | vacina | vacinação | vacinação contra a dengue