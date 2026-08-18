A Prefeitura de Santos Dumont abriu a Consulta Pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Até o dia 31 de agosto, os moradores podem indicar pela internet em quais áreas o dinheiro público deve ser prioritariamente investido.

A LOA define de onde virão os recursos do município e como eles serão distribuídos ao longo do ano. Por isso, a participação popular é essencial para garantir que as reais necessidades da cidade entrem no planejamento do governo.

Como as suas sugestões impactam o dia a dia?

Saúde: Mais verba para consultas, exames, reformas de postos de saúde e compra de medicamentos.

Obras e Infraestrutura: Prioridade para pavimentação de ruas, iluminação pública e contenção de encostas nos bairros.

Educação e Lazer: Melhorias na infraestrutura das escolas, merenda de qualidade e manutenção de quadras e praças.

Como participar?

O envio de sugestões é 100% online e leva poucos minutos. Basta acessar o portal oficial da Prefeitura (santosdumont.mg.gov.br), clique no link da Consulta Pública e preencha o formulário online. As propostas podem ser enviadas até 31 de agosto.

As sugestões serão avaliadas pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e poderão integrar o projeto final da lei, que será enviado para votação na Câmara Municipal.

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Orçamento