A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Indaiá, em Miraí. A prisão foi na tarde dessa segunda-feira (17).

De acordo com informações da PM, o suspeito, que já possui registros policiais, foi abordado na Rua Projetada e admitiu guardar maconha em sua casa. Após buscas na casa dele, os militares apreenderam três tabletes e duas buchas de maconha, uma balança, material para embalagem, R$ 147,00 e um celular.

O homem foi submetido a avaliação médica e levado para a delegacia.

FOTO: Rádio Muriaé - Droga apreendida na casa do suspeito

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