A Prefeitura de Matias Barbosa publicou a última lista de contemplados pelo Auxílio Emergencial Municipal, destinado a famílias e comerciantes afetados pelas enchentes na cidade.

No entanto, quem teve o pedido indeferido tem até a próxima quinta-feira, dia 21 de agosto, para apresentar um recurso e tentar reverter a decisão.

Para solicitar a reavaliação, o cidadão deve consultar o motivo do indeferimento no site da Prefeitura, reunir a documentação comprobatória, como comprovante de residência atualizado e laudos ou fotos do imóvel atingido e comparecer à sede da Prefeitura, na Avenida Cardoso Saraiva, nº 305, Centro, para protocolar a contestação.

Atenção!

A administração municipal também orienta os beneficiários que já constam na lista de aprovados, mas ainda não receberam o repasse.

Segundo a Secretaria de Fazenda, os atrasos costumam ocorrer por inconsistências nos dados bancários cadastrados, como indicar contas de terceiros (a conta deve ser do próprio titular do CPF), erros na digitação de agência e conta, ou informando contas-salário e inativas, que recusam transferências formais.

Nesses casos, o beneficiário deve procurar o setor de atendimento da Prefeitura para corrigir os dados. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (32) 3273-5500

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