A Rua José Puliese, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Santos Dumont, recebe serviços de limpeza e preparação do terreno para uma futura ampliação da via. Nesta segunda-feira (17), equipes da Prefeitura atuaram na retirada de vegetação e na limpeza de um barranco localizado no lado esquerdo da rua.

A intervenção prevê, posteriormente, a instalação de uma calçada integrada ao trecho já existente no lado direito da via, ampliando o espaço destinado à circulação de pedestres.

Também estão previstas podas e remoção de algumas árvores que apresentam raízes expostas e, segundo a Prefeitura, têm causado preocupação entre moradores.

Os serviços fazem parte das ações de manutenção e infraestrutura urbana realizadas no bairro. Até o momento, não foi informado um prazo para a conclusão das intervenções ou para a implantação da nova calçada.

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