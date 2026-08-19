A preparação da base para o recapeamento de um trecho da Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima (Avenida Beira-Rio) foi iniciada em Ubá. Os trabalhos ocorrem nas proximidades da Ponte da Bandeira, perto da Fiat, após a conclusão de um muro de gabião de 75 metros construído para conter e recompor a via.

Com a preparação da base, o trecho segue para a etapa de asfaltamento. Na semana passada, também foi concluída a primeira fase da pavimentação entre o Márcio's Frios e o Sacolão Catalão.

Toda a avenida será pavimentada

Após a conclusão das obras de contenção previstas para a Avenida Beira-Rio, toda a extensão da via deverá receber CBUQ (asfalto quente). Os recursos para a pavimentação foram garantidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

Neste momento, o município aguarda a liberação dos valores pelo Governo de Minas para iniciar essa etapa.

A recuperação da avenida faz parte das ações para recompor a infraestrutura danificada pelas chuvas e melhorar as condições de segurança e mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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