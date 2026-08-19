Um jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, por volta das 22h, próximo ao bairro Rancho Verde, em Visconde do Rio Branco. Ele relatou que saía de um campo de futebol quando passou a ser perseguido por dois homens em uma motocicleta, que atiraram contra o seu carro.

Ao ser atingido nas costas, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma área de brejo, na região conhecida como Curva do Matucho. Os suspeitos se aproximaram e efetuaram novos disparos antes de fugir.

No local, a perícia recolheu estojos de munição calibre 9 mm e constatou várias perfurações no automóvel. A vítima declarou não ter inimigos ou desavenças recentes.

Atendimento e transferência

O próprio jovem ligou para o Samu e foi localizado em uma área de matagal, consciente, mas sem movimento nas pernas. Ele deu entrada no Hospital São João Batista com duas perfurações nas costas, onde exames apontaram fraturas nas costelas, em uma vértebra e um projétil alojado no corpo.

Devido à gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Santa Isabel para ser submetido a uma cirurgia. O veículo foi recolhido para um pátio credenciado. O caso vai ser investigado.

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