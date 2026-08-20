Um homem ficou preso dentro de um carro após uma colisão entre dois veículos na tarde desta quarta-feira (19), na MG-353, nas proximidades de Piau. Com o impacto, um dos automóveis capotou e o motorista ficou retido no interior do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas apresentava ferimentos pelo corpo. Durante o atendimento, os militares constataram que uma das mãos estava presa sob o veículo e que parte da estrutura estava apoiada sobre o abdômen, dificultando a retirada.

Os bombeiros utilizaram equipamentos apropriados para retirar o homem com segurança. Ele foi entregue à equipe do Samu, que deu continuidade ao atendimento médico.

O ocupante do outro veículo não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento.

Tags:

BR | Capota | Carro | Carro capota | Ferragens | motorista | Preso