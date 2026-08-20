O Ministério Público de Minas Gerais inaugurou a primeira Sala Lilás em Viçosa, na Zona da Mata. O novo espaço é voltado ao acolhimento e atendimento especializado de mulheres e meninas que sofrem violência doméstica e de gênero.

A unidade funciona dentro da sede das Promotorias de Justiça do município, que fica na Rua Gomes Barbosa, 875, Centro.

O que é e como funciona a Sala Lilás?



O atendimento é reservado e humanizado. De acordo com o Ministério Público, o objetivo principal é garantir um ambiente privado, seguro e acolhedor, evitando a revitimização no momento em que a mulher busca ajuda.

Profissionais capacitados realizam o acolhimento para prestar orientação jurídica, apoio e fazer os encaminhamentos necessários na rede de proteção. A iniciativa reforça que o combate à violência exige não apenas treinamento das equipes, mas também uma estrutura física que ofereça segurança e empatia.

Alinhamento e relevância

A criação do espaço em Viçosa atende às diretrizes do Programa Nacional das Salas Lilás, iniciativa que busca padronizar e estruturar salas reservadas no sistema de Justiça e na Segurança Pública em todo o país.

Segundo o MPMG e os promotores locais, a instalação visa fortalecer a rede de proteção no interior de Minas Gerais, facilitando o acesso da população aos órgãos de defesa dos direitos das mulheres.

Tags:

Atendimento | mulher | Salas Lilás | Violência