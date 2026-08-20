O 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte condenou Michael Douglas Lopes de Souza Crivellari a 33 anos e nove meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de sua esposa, que estava grávida. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (19), sob a presidência do juiz Marco Antônio Silva.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), reconhecendo o crime de feminicídio com as qualificadoras de violência doméstica e familiar cometida durante a gestação, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Crime

O feminicídio aconteceu no dia 15 de abril de 2025 na residência do casal, localizada na Vila Marçola, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo os autos, o crime ocorreu após uma discussão motivada por questões financeiras. Durante a briga, o réu se armou com uma faca e atingiu a vítima com diversos golpes. Michael Douglas foi preso em flagrante horas após o ocorrido. O casal estava junto há um ano e havia se casado oficialmente em janeiro de 2025.

Teses da Defesa e da Acusação

Durante a sessão do Júri a defesa argumentou que o réu não seria inteiramente capaz de compreender a ilicitude de seus atos em razão do histórico de uso de drogas e transtornos mentais.

Já a acusação sustentou que, na época dos fatos, o acusado possuía carteira de trabalho assinada e demonstrava comportamento adequado na sociedade, sem elementos que comprovassem qualquer incapacidade psíquica para entender o crime.

Os jurados rejeitaram os argumentos da defesa e determinaram a condenação do acusado.

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