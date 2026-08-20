Termina às 17h desta quinta-feira (20) o prazo de inscrições para a escolha das demais categorias que integrarão a 54ª Festa das Rosas & Flores de Barbacena. As interessadas em representar a "Cidade das Rosas" têm até o fim da tarde para comparecer presencialmente e garantir a participação.

O cadastramento deve ser realizado na Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), no horário das 13h às 17h. A seleção abrange candidatas de todas as faixas etárias, divididas nas seguintes modalidades:

Baby: 1 a 3 anos

Brotinho: 4 a 7 anos

Broto: 8 a 11 anos

Super Broto: 12 a 15 anos

Rainha Elegance: 22 a 39 anos

Rainha Sênior: 40 a 59 anos

Rainha da Melhor Idade: 60 anos ou mais

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Praça Adriano de Oliveira, s/nº, bairro São José, Barbacena.

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