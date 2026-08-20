Dois homens foram presos na noite de quarta-feira, na rua Rosa Moreira, localizada no bairro Santo Antônio, em Muriaé. A prisão ocorreu durante uma operação de monitoramento preventivo conduzida pelas forças policiais com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município.

De acordo com as informações apuradas, a abordagem ocorreu em dois momentos distintos. O primeiro suspeito foi contido após tentar se desfazer de um aparelho celular, arremessando-o no chão ao notar a aproximação dos policiais. Já o segundo indivíduo foi localizado e abordado dentro de um estabelecimento comercial voltado para a venda de bebidas, na mesma região.

Durante as buscas e desdobramentos da ação, os agentes apreenderam R$ 6.816,00, quatro tabletes de maconha, dois papelotes de cocaína, dois aparelhos celulares e anotações referentes ao comércio da distribuidora de bebidas.

Diante do flagrante, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

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