Um incêndio em área de pastagem mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na tarde desta quinta-feira (20), no bairro Estrela Sul, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na Rua Episódio Sentimental.

Segundo os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente pelos fundos de algumas edificações e atingiu o terreno de uma instituição de ensino. Ao todo, cerca de 5.000 m² de vegetação foram consumidos pelas chamas.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Incêndio no Estrela Sul em Juiz de Fora

Para conter o avanço do fogo, a guarnição adotou o combate direto utilizando linhas de mangueira e abafadores. Após a extinção das chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar que o incêndio se reascendesse.

O local passou por uma avaliação final de segurança e permaneceu monitorado. Não houve registro de vítimas nem de danos estruturais às edificações próximas.

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