Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um caminhão na madrugada desta sexta-feira (21), na BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h40, no km 712,2 da rodovia.

As duas vítimas morreram ainda no local da colisão. Outras pessoas ficaram feridas, mas o número total de vítimas e a gravidade dos ferimentos ainda não haviam sido confirmados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu duas vítimas. Uma idosa, de 75 anos, apresentava dores abdominais, enquanto um homem, de 58 anos, tinha uma lesão no joelho. Os dois foram encaminhados ao Hospital São Paulo, em Muriaé.

As demais vítimas receberam atendimento da concessionária responsável pela administração da rodovia.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência. A dinâmica e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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