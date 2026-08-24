Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma égua na noite deste domingo (23), na LMG-858, no km 1, em Descoberto, na Zona da Mata. Dois ocupantes da motocicleta, um homem de 24 anos e uma mulher de 28, foram encaminhados inconscientes ao hospital de São João Nepomuceno, enquanto um homem de 28 anos, que estava montado no animal, foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 18h30. No local, foram encontrados vestígios do acidente, incluindo parte da carenagem de uma motocicleta. A égua, de pelagem marrom, foi localizada às margens da rodovia já sem vida e posteriormente retirada pela Defesa Civil de Descoberto.

Os dois ocupantes da motocicleta apresentavam traumatismo cranioencefálico e suspeita de múltiplas fraturas. Já o homem que estava montado no animal sofreu fratura no fêmur esquerdo.

De acordo com o relato de uma das vítimas, ela seguia no sentido Descoberto–São João Nepomuceno quando, em um trecho de reta, uma motocicleta que trafegava no mesmo sentido teria atingido a égua e, na sequência, ele próprio. Após o impacto, a vítima afirmou não se lembrar do que aconteceu.

A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi totalmente esclarecida. A motocicleta não foi localizada e não foram identificadas testemunhas presenciais. A perícia foi acionada, mas informou que não seria necessário deslocar uma equipe devido à ausência de vestígios suficientes no local.

A Polícia Militar Rodoviária realizou diligências com familiares dos envolvidos para tentar localizar a motocicleta, mas não obteve informações sobre o veículo ou sobre quem poderia ter retirado a moto do local.

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