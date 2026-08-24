A Prefeitura Municipal de Barbacena atua na a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Para garantir que o planejamento reflita a realidade vivida pelos moradores, a administração municipal convoca a população a participar ativamente das Oficinas de Apresentação dos Resultados do Mapeamento de Riscos.

A iniciativa visa apresentar os dados técnicos levantados em campo, discutir os setores vulneráveis a deslizamentos, alagamentos e erosões, e ouvir as contribuições de quem vive o dia a dia de cada localidade. A presença da comunidade é fundamental para validar os diagnósticos e ajudar a identificar gargalos que necessitam de intervenções prioritárias e obras de infraestrutura.

Datas e horários dos encontros

Os encontros serão realizados em diferentes regiões da cidade para facilitar o acesso de todos. No dia 25 de agosto, das 09h às 11h, a reunião atende as regiões de Santa Maria e João Paulo II no CRAS Santa Maria (Av. Marcolino Rodrigues Campos, nº 8). No dia 26, das 13h às 15h, é a vez do bairro São Pedro no CRAS São Pedro (Praça José Serápio da Silva, nº 673).

Já no dia 27, no mesmo horário, os moradores de Correia de Almeida se reúnem na UBS local (Rua Rufino José Ferrara, s/n). Por fim, no dia 28 de agosto, das 09h às 11h, a oficina contemplará a região de Nova Suíça no CRAS Nova Cidade (Rua São Paulo da Cruz, s/n - Ipanema).

Não é necessário cadastro prévio para participar. Toda a população está convidada a comparecer, levar seus relatos e colaborar na construção de um município mais seguro e preparado.