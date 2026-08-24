Um trabalho de monitoramento realizado por equipes policiais neste domingo (23) resultou no combate ao tráfico de drogas em um ponto já conhecido pelas forças de segurança de Muriaé. A movimentação suspeita no local chamou a atenção dos agentes, desencadeando uma abordagem rápida e eficiente.

Segundo informações da PM, durante a intervenção, as equipes abordaram um indivíduo que já possuía histórico de envolvimento com o meio policial. A continuidade das diligências no local permitiu a localização e apreensão de diversos materiais ilícitos e objetos de procedência suspeita. Foram localizados 11 papelotes de cocaína, um revólver calibre .32, seis cartuchos intactos de calibre .32, R$ 235,00 em espécie e m celular.

FOTO: Rádio Muriaé -

O envolvido, identificado como menor de idade, foi apreendido e conduzido, juntamente com todo o material recolhido, à delegacia de Polícia Civil para a apresentação à autoridade competente e formalização das medidas legais cabíveis.

Tags:

Adolescente | apreendido | Arma | Com | Drogas | Polícia | tráfico de drogas