A Prefeitura de Ubá realiza um leilão de imóveis de formato 100% online, para a alienação de 28 imóveis municipais sem uso público. O certame oferece lotes com avaliações iniciais variando entre R$ 17,3 mil e R$ 1,44 milhão.

Os lances pela internet estão abertos desde 18 de agosto, e a primeira sessão pública está agendada para o dia 23 de setembro, às 10h (horário de Brasília). Caso os lotes não sejam arrematados, novas sessões estão programadas para 14 de outubro e 4 de novembro.

Motivação e destinação de recursos

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, a maioria dos terrenos é composta por antigas áreas institucionais de loteamentos que se mostraram inviáveis para obras públicas devido ao tamanho reduzido, topografia acentuada ou formato irregular. A venda visa reduzir custos de manutenção, como capina e cercamento, e gerar receitas que serão destinadas a novos investimentos públicos na cidade.

Como participar

Podem apresentar propostas pessoas físicas e jurídicas habilitadas, mediante cadastro prévio no portal indicado no edital. Servidores e agentes públicos municipais estão impedidos de participar. Para conferir todas as regras, cronograma de visitação aos lotes e acesso à documentação completa, consulte o aviso oficial no portal da Prefeitura Municipal de Ubá.

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