Uma nova cooperação técnica entre o Ministério Público de Minas Gerais e a concessionária EPR Via Mineira promete impactar diretamente a rotina de quem viaja pelas estradas do estado.

O acordo, com duração inicial de cinco anos, prevê o intercâmbio de tecnologia, dados e informações estratégicas para fechar o cerco a criminalidade, prevenir acidentes e proteger a vegetação e a fauna ao longo dos trechos concedidos.

Na prática, a principal mudança sentida no dia a dia do motorista está no uso inteligente das informações coletadas pelas câmeras e sensores das praças de pedágio.

A integração desses dados com os sistemas de inteligência do Ministério Público vai permitir identificar com mais agilidade veículos clonados, roubados ou utilizados por quadrilhas do crime organizado que usam as rodovias mineiras como rota de fuga ou para o transporte de ilícitos.

A tendência é uma redução nos índices de assaltos e no tráfego de suspeitos, garantindo viagens mais tranquilas para as famílias e transportadores.

Impactos em diferentes áreas

Além do combate aos crimes de trânsito e ao crime organizado, a parceria destina atenção especial à segurança viária e ao meio ambiente. O cruzamento de dados vai ajudar a mapear pontos críticos com maior ocorrência de acidentes e gargalos de tráfego, orientando intervenções mais rápidas para a melhoria da pista e da sinalização.

No âmbito ambiental, a atuação conjunta reforça a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos, o transporte ilegal de cargas perigosas ou produtos florestais e o atropelamento de animais selvagens nas faixas de domínio.

Todo o processo de compartilhamento de dados digitais entre a concessionária e o órgão público será realizado por meio de plataformas criptografadas e restritas, respeitando as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo legal.

A expectativa é que o trabalho integrado entre inteligência e infraestrutura traga resultados progressivos na diminuição do tempo de resposta a ocorrências e na construção de rodovias mais seguras e preservadas em Minas Gerais.