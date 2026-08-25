Uma ação rápida da equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Viçosa salvou a vida de um jovem de 24 anos na manhã desta terça-feira.

O trabalhador sofreu um grave traumatismo cranioencefálico após ser prensado entre um andaime e uma viga em uma obra na Avenida Marechal Castelo Branco, evoluindo Vívia Lima para uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

Com manobras imediatas de reanimação, a equipe conseguiu reverter a parada cardíaca em apenas três minutos, estabilizando a vítima antes de encaminhá-la aos cuidados hospitalares.

Protagonismo feminino no resgate

Um dos destaques da ocorrência foi a composição da equipe de resgate da USA. O atendimento de alta complexidade foi conduzido inteiramente por mulheres profissionais da saúde e do resgate, contando com a atuação decisiva da médica Emanoela, da enfermeira Carolina, da condutora-socorrista Rita e da interna de medicina Luana.