Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos na tarde desta terça-feira (25), no km 40 da MG-353, em Goianá, na Zona da Mata. As vítimas, um homem de 44 anos e uma mulher de 48, estavam conscientes e apresentavam ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 13h08. Quando a equipe chegou ao local, uma viatura da área já havia adotado as primeiras providências.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma ambulância do município de Goianá. Ambas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira de Juiz de Fora.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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