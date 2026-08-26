A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou para R$ 13.623,00 a indenização que um médico-veterinário de Montes Claros terá que pagar à tutora de um cão. A condenação ocorre após o animal morrer devido a complicações de uma cirurgia incompletamente realizada.

O caso começou em 2016, quando o cão foi submetido a um mutirão de castração. O animal tinha criptorquidia (condição em que um dos testículos não desce para o escroto e fica retido no corpo). Mesmo alertado pela tutora, o profissional retirou apenas o testículo visível e não pediu exames de imagem para localizar o outro.

Em 2021, o órgão retido desenvolveu um tumor grave no abdômen do cão, levando o animal à morte.

Ao reformar a sentença de primeira instância, o TJMG entendeu que mutirões ou serviços de baixo custo não isentam o profissional do dever de cuidado. O tribunal concluiu que a falta de exames e a omissão na cirurgia causaram a complicação fatal, fixando a reparação em R$ 3.623,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

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