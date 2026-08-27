Uma mulher de 52 anos ficou presa às ferragens após o caminhão em que estava cair em uma ribanceira no km 200 da BR-262, em Reduto, na Zona da Mata, na madrugada desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu por volta das 3h44.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima foi retirada do veículo e atendida no local. Apesar de ter ficado presa às ferragens, ela apresentava quadro de saúde estável e não tinha ferimentos aparentes. A mulher foi encaminhada ao Hospital César Leite, em Manhuaçu, para avaliação médica.

Outro homem, de 63 anos, também estava envolvido na ocorrência. Ele foi atendido pela equipe, mas recusou encaminhamento para uma unidade de saúde.

As circunstâncias que levaram o caminhão a sair da pista e cair na ribanceira não foram informadas.

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