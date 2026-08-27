Um acidente entre dois carros deixou o trânsito parcialmente obstruído na MG-353, no km 66, em Coronel Pacheco, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os dois condutores, de 28 e 30 anos, não ficaram feridos.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. No local, os motoristas aguardavam a chegada da guarnição e dispensaram atendimento médico.

Ainda conforme a PM Rodoviária, os dois veículos estavam regularmente licenciados e os condutores eram habilitados. Eles realizaram espontaneamente o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A guarnição aguardava a chegada de um guincho particular para a retirada dos veículos e a desobstrução parcial da pista.

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