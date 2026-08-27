A Prefeitura de Barbacena anunciou a programação oficial da 54ª Festa das Rosas e Flores, que será realizada entre os dias 8 e 12 de outubro. Em 2026, a tradicional festividade ganha um novo formato e acontece integrada ao 2º Festival Gastronômico e Cultural e à inédita Virada Cultural, evento impulsionado por um edital de fomento de R$ 116 mil voltado aos artistas da região.

Durante os cinco dias de evento no Parque de Exposições, o público poderá acompanhar feiras de flores e artesanato, mostras de paisagismo e artes visuais, o 4º Fest Car Clássico e o Encontro de Motorhomes. A gastronomia local também terá destaque com uma Praça de Alimentação diária no gramado central.

Entre as principais atrações no Palco Florescer e no Palco Virada Cultural estão as apresentações das orquestras e bandas do Conservatório Municipal Heitor Villa-Lobos, incluindo um tributo ao Clube da Esquina na sexta-feira (9), o esperado Concurso Rainha das Rosas e Flores no sábado (10), às 19h, e as eleições das representantes das categorias Baby à Melhor Idade no domingo (11).Confira a programação completa

O encerramento, no dia 12 de outubro, que é segunda-feira, celebra o Dia das Crianças com uma tarde de lazer gratuita a partir das 13h, além da entrega dos prêmios aos expositores de estandes e mostras de orquídeas.

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