Um homem de 50 anos ficou ferido após cair de um andaime de aproximadamente 1,5 metro de altura na manhã desta quarta-feira (27), na Rua Adão Araújo, no Bairro Porto Novo, em Além Paraíba.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encontrou a vítima com fraturas no membro superior e inferior esquerdos, além de queixa de dor intensa. Ele recebeu medicação e os primeiros atendimentos ainda no local.

O homem foi imobilizado conforme protocolo do Ministério da Saúde e encaminhado ao Hospital São Salvador. Segundo o SAMU, ele estava lúcido e orientado durante o transporte.

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