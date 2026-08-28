A Prefeitura de Ubá, na Zona da Mata, adotará, a partir de 1º de setembro de 2026, horário de expediente único em diferentes setores da Administração Municipal. A medida faz parte das ações de contingenciamento e redução de despesas previstas no Decreto Municipal nº 7.799/2026 e será válida até 31 de dezembro.
Os horários variam de acordo com a secretaria, setor e tipo de serviço. Algumas áreas, como escolas municipais, unidades de atendimento 24 horas e serviços que funcionam em regime de escala, manterão horários específicos.
Confira os principais horários
Administração Municipal
Secretaria de Administração: 12h às 18h
Procuradoria-Geral: 12h às 18h
Dívida Ativa: 12h15 às 17h30
Secretaria de Finanças: 12h às 18h
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável: 12h às 18h
INCRA: 12h às 17h
Procon: 12h às 18h
Ouvidoria: 7h30 às 10h30
Agricultura, Ambiente e Serviços Urbanos
Secretaria de Agricultura e Ambiente: 7h às 13h
Luz de Ubá: 7h às 13h
Secretaria de Obras: 7h às 13h
UNIFIS: 7h às 17h
Desenvolvimento Social
Secretaria de Desenvolvimento Social: 7h às 13h
Família Acolhedora: 7h às 13h
CREAS: 7h às 17h
CRAS e Centro de Convivência Primavera: 7h às 17h
Conselho Tutelar: 7h às 17h
Centro POP: 7h às 17h
Casa de Passagem: 19h às 7h
Educação, Cultura e Esportes
Secretaria de Educação: 7h às 13h
Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer: 7h às 13h
Secretaria de Esportes: 7h às 13h
As escolas municipais continuarão funcionando normalmente. As oficinas realizadas nas estações da Ligação e Diamante e na Banda 22 de Maio também manterão os horários próprios de cada atividade.
Saúde
Secretaria Municipal de Saúde: 7h15 às 17h
Transporte Sanitário: 24 horas
Unidades Básicas de Saúde (ESFs/EAPs): 7h às 16h
Policlínica Odontológica: 7h às 20h
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO): 7h às 18h
Policlínica Regional: 7h às 18h às segundas, quintas e sextas; 7h às 20h às terças e quartas
CAPS AD III: 24 horas
CAPS II: 7h às 17h
CAPS Infantojuvenil: 7h às 17h
Segurança e mobilidade
Secretaria de Segurança Pública: 12h às 18h
Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana: 7h às 13h
Guarda Civil Municipal: conforme escala habitual
Defesa Civil: 12h às 18h
A Prefeitura informou que a mudança busca adequar o funcionamento dos serviços municipais às medidas de controle e redução de despesas, mantendo o atendimento à população conforme as características e necessidades de cada serviço.