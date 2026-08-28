Um grave acidente de trânsito causou a morte de um agente da Guarda Municipal de Ubá na tarde da quinta-feira (27). A colisão, que envolveu a motocicleta pilotada pela vítima e um caminhão, ocorreu em um trecho da rodovia MG-124, na altura do município vizinho de Divinésia, na Zona da Mata mineira.

A vítima foi identificada como Klever Augusto Albergaria. Ele deixa a esposa e dois filhos. De acordo com as informações prestadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao chegar ao local do acidente, a equipe de resgate constatou que o guarda municipal ficou preso às ferragens, sofrendo múltiplas fraturas. Klever não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na pista.

O condutor do caminhão envolvido na batida, um jovem de 27 anos, não sofreu ferimentos físicos. Bastante abalado com o ocorrido, ele recebeu atendimento no local pela equipe do Samu para avaliação médica e foi liberado em seguida.

As circunstâncias exatas e as causas da colisão na rodovia estadual ainda serão apuradas pela perícia técnica.

Nota de Pesar

A notícia da morte de Klever Augusto Albergaria gerou comoção entre colegas de farda e na comunidade da região. A Prefeitura Municipal de Ubá emitiu uma nota oficial de pesar lamentando publicamente a perda repentina do servidor público.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e companheiros de farda, desejamos força e conforto para todos que sofrem com esta perda”, diz o texto.

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