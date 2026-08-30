Duas pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e cair em um abismo às margens da LMG-858, em São João Nepomuceno, na Zona da Mata, na noite de sábado (29). O motorista, de 37 anos, sofreu ferimentos graves e foi transferido para uma unidade hospitalar em Juiz de Fora para exames complementares. O passageiro, de 24 anos, teve ferimentos leves e permaneceu em observação no Hospital São João. O acidente aconteceu por volta das 23h, no km 5 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os dois homens são moradores de São João Nepomuceno. Quando os policiais chegaram ao local, ambos já haviam sido socorridos pelo Samu e por uma ambulância de Descoberto.

De acordo com o relato do motorista aos policiais, ele seguia pela rodovia quando, durante uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e caiu em um abismo às margens da estrada.

O carro estava devidamente licenciado e foi liberado para o responsável pela custódia, que ficou encarregado de providenciar a retirada. A perícia não compareceu ao local.

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