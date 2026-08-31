Um acidente grave na manhã de domingo (30), mobilizou equipes de resgate na BR-040, na altura de Ewbank da Câmara. A colisão frontal entre dois veículos de passeio foi registrada na altura do km 763, e terminou com a morte de um homem e outro gravemente ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram de frente. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas e serão apuradas pela perícia técnica.

A vítima fatal faleceu antes mesmo da chegada dos socorristas. Já o homem ferido, foi encaminhado para atendimento hospitalar. A PRF não divulgou a idade das vítimas.

Impacto no Trânsito

Para viabilizar o resgate da vítima grave, a remoção do corpo e os trabalhos de perícia da Polícia Civil, uma faixa de cada sentido da rodovia precisou ser temporariamente interditada.

A concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração do trecho da BR-040, atuou no local orientando o tráfego e auxiliando no sinalização da pista. Após a conclusão dos trabalhos operacionais e de perícia, o fluxo de veículos foi normalizado.

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