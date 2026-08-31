O condutor de um Volkswagen Santana perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou por uma ribanceira em alta velocidade, colidindo frontalmente contra uma goiabeira. O grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU no KM 13 da rodovia MGC-265, no trecho que liga Muriaé a Miraí, neste domingo (30).

Apesar da gravidade do impacto e do estado em que ficou o veículo, a vítima conseguiu sair sozinha do automóvel antes da chegada do resgate.

A vítima teve ferimentos e apresentou sinais de traumatismo cranioencefálico. Ele foi atendido pelo Samu, ainda na rodovia e foi encaminhado de urgência para o Pronto Atendimento do Hospital São Paulo, em Muriaé.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito. As causas do acidente serão apuradas.

FOTO: Rádio Muriaé - Acidente foi registrado entre Miraí e Muriaé

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