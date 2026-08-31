Um homem de 59 anos ficou ferido após sofrer uma queda de parapente, em Leopoldina, na tarde do de domingo (30). O acidente ocorreu por volta das 16h30 no Beco Nívia Lacerda Jaquini, região localizada próxima à entrada da cidade.

A operação de resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (4º BBM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O alerta inicial foi dado por uma moradora ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), que avistou o equipamento descendo em meio à mata. Durante as buscas, um integrante do grupo de praticantes conseguiu contato e compartilhou a localização da vítima em tempo real, informando que o homem estava consciente, mas queixava-se de dores.

Os bombeiros acessaram o local de viatura até o ponto limite e prosseguiram a pé por uma trilha íngreme, repleta de pedras e buracos. A vítima foi encontrada consciente e orientada, relatando dores na região cervical, na cabeça e em uma das pernas. Apesar das queixas, não foram identificados sinais aparentes de fraturas ou ferimentos visíveis no primeiro atendimento.

Para garantir o transporte seguro pelo terreno acidentado, a equipe militar realizou a imobilização completa do paciente com colar cervical e prancha longa. O trabalho de evacuação exigiu o uso de equipamentos de salvamento em altura e contou com o apoio de outros praticantes de voo livre. O percurso a pé com a vítima durou cerca de 50 minutos.

Ao chegarem ao ponto de acesso no Beco Nívia Lacerda Jaquini, os bombeiros entregaram o paciente à equipe do SAMU, que concluiu o atendimento pré-hospitalar e o conduziu ao Pronto-Socorro da Casa de Caridade Leopoldinense.

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