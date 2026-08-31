As aulas na Escola Municipal Professora Édila Lucarelli Soldati foram suspensas nesta semana, em virtude dos estragos causados por uma forte chuva acompanhada de ventos no distrito de Santana do Campestre, em Astolfo Dutra.

O temporal, ocorrido na noite do último domingo (30), por volta das 20h, provocou o destelhamento do imóvel e exigiu a atuação imediata da Defesa Civil Municipal.

A Prefeitura informou que um engenheiro já vistoriou a unidade, avaliou as fissuras na estrutura e descartou riscos graves, permitindo que as equipes deem início aos reparos necessários para restabelecer a segurança e normalizar o atendimento à comunidade escolar o mais rápido possível.

Em um comunicado feito numa rede social a prefeitura informou que "segue acompanhando de perto a situação e trabalhando para que o ambiente escolar esteja sempre seguro e adequado para alunos, professores e toda a comunidade".

FOTO: Rede Social- Prefeitura de Astolfo Dutra - Escolha foi destelhada após a chuva

Tags:

Aula | Aulas | Chuva | escola | tempo | Temporal