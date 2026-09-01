Os motoristas que circulam por Minas Gerais devem ficar atentos à regularização dos seus veículos. A fiscalização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2026 começa nesta terça-feira, 1º de setembro.

A cobrança é realizada de forma escalonada de acordo com o final da placa de cada automóvel. Neste primeiro momento, a apresentação do documento atualizado é obrigatória para os veículos com finais de placa 1, 2 e 3.

O cronograma de fiscalização segue no próximo mês, passando a exigir o licenciamento dos veículos com finais 4, 5 e 6 a partir de 1º de outubro, e encerra o ciclo com as placas finais 7, 8, 9 e 0 a partir de 1º de novembro.

Para obter o CRLV 2026, o proprietário precisa quitar todas as pendências financeiras do veículo, o que inclui o pagamento do IPVA, da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual (TRLAV) e de eventuais multas vencidas.

O documento pode ser apresentado tanto na versão digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, quanto impresso em papel A4 comum. Caso o motorista esteja sem o celular no momento da abordagem, os agentes de trânsito também conseguem verificar a situação do veículo diretamente pelo sistema oficial.

Penalidades para quem rodar de forma irregular

Circular com o veículo sem o devido licenciamento é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor flagrado nessa situação fica sujeito às seguintes penalidades:

- Multa de R$ 293,47;

- 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- Remoção do veículo ao pátio credenciado até a regularização da situação.

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