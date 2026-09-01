Passa bem nesta terça-feira (01), a prefeita de Lima Duarte, Elenice Delgado (PT), de 67 anos. Ela ficou ferida após se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde do último domingo (30). A colisão frontal entre dois veículos ocorreu na altura do quilômetro 173 da BR-267, em Lima Duarte.

De acordo com informações do SAMU, no momento dos primeiros socorros a chefe do Executivo municipal queixava-se de dores intensas na região das costelas, no lado direito do corpo.

Elenice foi inicialmente encaminhada à Santa Casa de Lima Duarte, onde passou por avaliação médica e realizou um exame de tomografia computadorizada que confirmou a fratura de quatro costelas. Devido ao quadro, ela foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora.

Comunicado oficial

A prefeita viajava acompanhada do marido no momento da batida. Em nota publicada em suas redes sociais, Elenice acalmou a população local, informando que passa bem e permanece sob cuidados médicos e observação.

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