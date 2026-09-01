Se você costuma dirigir pelo Centro de Ubá, vale reorganizar o seu trajeto a partir de quarta-feira (2). A circulação de veículos passa por mudanças importantes e três ruas movimentadas voltam a funcionar exclusivamente em mão única: Rua Major Carneiro; Rua do Divino e Avenida Governador Valadares

O que muda na prática?

Com o fim do duplo sentido nessas vias, o motorista precisa redobrar a atenção às placas e à sinalização horizontal logo nos primeiros metros. Manobras costumeiras, conversões antigas e acessos habituais podem não ser mais permitidos.

Nos primeiros dias de alteração, a expectativa é de retenções e dúvidas nos horários de pico, especialmente em cruzamentos estratégicos do trecho central.

Para evitar transtornos, planeje o percurso antes de sair além de observar a nova sinalização. Segundo o executivo, as placas indicativas de sentido proibido e conversão já estão atualizadas e respeite os agentes de trânsito e fiscalização, que vão estar nos locais para orientar os motoristas.

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