A emissão, substituição e o cancelamento de novas Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em Ubá passaram a ser realizados exclusivamente pelo Sistema Nacional da NFS-e, do Governo Federal, desde 3 de agosto de 2026. A guia mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no entanto, continua sendo gerada pelo sistema da Prefeitura.

Segundo as orientações da Divisão de Receitas da Secretaria Municipal de Finanças, os prestadores e tomadores de serviços devem utilizar os dois sistemas para cumprir todas as etapas relacionadas à emissão da nota e ao recolhimento do imposto.

A NFS-e deve ser emitida pelo sistema nacional. Já para declarar os serviços prestados, gerar os livros digitais e emitir a guia mensal de recolhimento do ISS, o contribuinte precisa acessar a plataforma da Prefeitura de Ubá.

A cartilha disponibilizada pelo município reúne o passo a passo dos procedimentos e destaca que a emissão da NFS-e no portal nacional não gera automaticamente a guia mensal do ISS.

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