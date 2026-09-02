Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (01), em Muriaé. A prisão ocorreu durante ações da Operação Protetor de Divisas, conduzida pela Polícia Militar na região.

A intervenção foi realizada por equipes do Grupo Especializado em Prevenção de Homicídios e Motopatrulhamento (GEPMOR), que patrulhavam o bairro Encoberta. Ao passarem pela Rua Antônio Pereira Galvão, os militares visualizaram e abordaram o suspeito, que trafegava pelo local em uma motocicleta.

Durante a busca pessoal e averiguação dos pertences do condutor, os policiais localizaram três tabletes de maconha, dois papelotes de cocaína, R$ 91,50 em espécie e um aparelho celular

Além do material e do dinheiro apreendidos, a motocicleta utilizada pelo indivíduo também foi recolhida. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

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