Duas mulheres, de 29 e 55 anos, ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista, bater contra um barranco e capotar na tarde desta quarta-feira (2), na rodovia MG-353, na altura do km 69, em Coronel Pacheco.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 14h35. A condutora do veículo, de 29 anos, relatou às autoridades que o automóvel apresentou uma falha mecânica no momento em que fazia uma curva à esquerda.

Sem controle, o carro saiu da pista, colidiu contra o barranco e capotou, parando de rodas para cima. A motorista e a passageira, de 55 anos, sofreram ferimentos e receberam os primeiros atendimentos no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, ambas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, mas informou que não compareceria ao local do acidente. O veículo foi liberado e guinchado por um serviço particular de auto-socorro.

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